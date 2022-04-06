Мінприроди готує оновлення запущеної до війни електронної платформи "Екосистема", в якій фіксуватимуться всі випадки пошкодження довкілля.

Україна зафіксувала орієнтовно понад 100 випадків екоциду, спричиненого обстрілами та захопленням територій російськими військами.

Про це повідомив в.о. міністра захисту довкілля і природних ресурсів Руслан Стрілець, передає "Інтерфакс-Україна".

"Орієнтовно вже зафіксовано понад 100 випадків екоциду. Кожне влучення в будь-який інфраструктурний об'єкт, природно цінні території – це екоцид, дії, спрямовані на знищення нашого довкілля. Збитки від цього вже обчислюються сотнями мільярдів гривень", – сказав Стрілець.

За його словами, на базі Державної екологічної інспекції працює відповідний штаб, метою якого є фіксація таких злочинів, зокрема розрахунок збитків. Також Мінприроди готує оновлення запущеної до війни електронної платформи "Екосистема", в якій фіксуватимуться всі випадки пошкодження довкілля та відкриватиметься інформація про попередні розміри збитків, щоб згодом створити спільну базу.

"Сьогодні ми намагаємося отримати інформацію про всі негативні ситуації, що відбуваються у зв'язку з російською окупацією, розробляємо нові методики, прораховуємо шкоду атмосферному повітрю, ґрунтам, природному заповідному фонду. Розбита ворожа техніка – це також збиток, це металобрухт, який незаконно перетнув кордон", – зазначив Стрілець.

Він також уточнив, що до звільнення Чорнобильської зони від загарбників вони контролювали понад 25% усіх заповідних об'єктів України, зокрема Чорнобильський біосферний заповідник, розташований на території 220 тис. га, кілька заповідників і національних парків у Херсонській області.

Щодо перспектив відновлення довкілля Стрілець зазначив, зокрема, що єврокомісар з питань навколишнього середовища, світового океану та рибальства Віргініюс Сінкявічюс вийшов з ініціативою залучити Україну до запущеної з 1992 року великої міжнародної програми LIVE, яка має бюджет на 2021-2027 роки понад EUR5,5 млрд.

"Єврокомісія долучається до міжнародних проектів, щоб допомагати нам відновлювати зруйноване. Звісно, будинки та інфраструктура у пріоритеті, але ми не повинні забувати про навколишнє середовище. Сьогодні ми збираємо всі ці кейси, які треба буде відновлювати", – наголосив глава Мінприроди.

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