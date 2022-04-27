При Державній екологічній інспекції працює штаб, який фіксує екозлочини на території України.

В Україні внаслідок російської агресії вже зафіксовано понад 100 випадків екоциду.

Про це в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець повідомив в ефірі всеукраїнського інформаційного телемарафону.

"З самого першого дня війни ми включили всі можливі інструменти для того, щоб зрозуміти, яка шкода завдається або буде завдана навколишньому середовищу. При Державній екологічній інспекції працює штаб, який фіксує всі екозлочини, які відбувалися і зараз продовжують відбуватись на території України. Фіксуємо абсолютно всі збитки. Маємо вже понад 100 випадків фактично екоциду, маємо більш як 1200 фактів такого чи іншого впливу на навколишнє середовище: це і розриви снарядів, і горіння лісу, і певні хімічні забруднення", - сказав він.

За словами Стрільця, ще не один рік знадобиться Україні, щоб відновити території – згорілий ліс, пошкоджені заповідні об’єкти тощо.

Він додав, що усі збитки підраховуються, щоб потім РФ пред’явити їх у вигляді репарацій або інших інструментів. "Тому що Росія повинна відповісти за всі ті наслідки, за всі ті збитки, які вона сьогодні завдає навколишньому середовищу нашої рідної України", - наголосив Стрілець.

Також в.о. міністра нагадав, що на поставку деревини з Росії і Білорусі оголошено ембарго.

"Організація, яка реєструє сертифікати необробленої деревини або виробів з деревини, призупинила дію всіх російських і білоруських сертифікатів. Фактично цивілізований світ оголосив ембарго на поставку деревини з Росії і Білорусі", - додав Стрілець.

Як повідомляв УНІАН, у березні Міжнародна некомерційна організація "Лісова опікунська рада" (FSC) погодилася призупинити дію всіх торговельних сертифікатів у Росії та Білорусі, заборонивши цим експорт їхньої продукції деревообробки та лісового господарства у всі цивілізовані країни. Таке рішення було ухвалене на звернення України.

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