Політики постраждалих країн починають розуміти небезпеку і б'ють на сполох.

В Європі занепокоєні розповсюдженням на континенті азіатських шершнів, які нищать популяцію медоносних бджіл. Депутати Європарламенту, що представляють Італію, закликали Єврокомісію вжити заходів для протидії цій загрозі, повідомляє The Guardian.

Зазначається, що жовтоногі шершні, поширені в південно-східній Азії, були вперше виявлені в Європі два десятиліття тому. Спочатку вони з’явилися у Франції, а потім поширилися на сусідні країни – Іспанію, Бельгію, Нідерланди, Португалію та Італію. В останній вони спричинили певний хаос, коли в 2012 році почали нищити місцевих бджіл в північних районах країни.

Оскільки бджоли життєво важливі не лише для комерційного виробництва меду, але й для підтримки здорової екосистеми, одинадцять депутатів Європарламенту від Італії вимагають від Єврокомісії розробити "конкретні заходи для боротьби з розповсюдженням комах шляхом фінансування систем контролю за кошти ЄС".

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Як зауважив депутат Європарламенту Сальваторе Де Мео, азіатський шершень є "ненажерливим хижаком", який здатний вбивати до 30 бджіл на день. "З 2004 року це призвело до значного скорочення популяції бджіл у деяких країнах ЄС", — сказав він.

Вважається, що азіатські шершні (vespa velutina) потрапили в Європу через французький порт Бордо в 2004 році, коли прибули в контейнері з керамікою, імпортованою з Китаю. Тепер збитки від розповсюдження цього інвазивного виду коштують французькій економіці близько 31 млн євро на рік. В Португалії виробництва меду через них скоротилося на 35% за останні роки.

В Італії комахи вперше були виявлені в Лігурії, а потім поширилися в П’ємонті, Тоскані, а нещодавно в Емілії-Романьї та Венето. Загальнонаціональні втрати Італії від цього чужинця не підраховані, але відомо, що в регіоні Лігурія виробництво меду скоротилося на 50%. Бджолярі в Тоскані та Венето теж б'ють на сполох.

"Азіатський шершень атакує кілька вуликів одночасно. Вони вбивають бджіл з неймовірною швидкістю, розчленовують їх і приносять рештки назад у власні гнізда, щоб годувати своїх дитинчат", – розповідає президент асоціації бджолярів регіону Венето Мікеле Мерідіо.

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