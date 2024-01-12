Її концентрація може зрости на 100 відсотків порівняно з рівнем кислотності 1990 року.

Пінгвіни та інші дикі тварини прибережних вод Антарктики знаходяться в небезпеці через викиди діоксиду вуглецю CO2. Очікується, що через забруднення середовища кислотність антарктичних вод до 2100 року збільшиться на 100%.

Тобто, концентрація кислотності фактично подвоїться у порівнянні з показниками, зафіксованими станом на 1990 рік. Про це йдеться у дослідженні команди науковців Університету Колорадо в Боулдері. Їхні висновки опублікував журналі Nature Communications від 4 січня.

Зазначається, що небезпека існує не лише для пінгвінів. Кислота роз'їдає поверхню мінералів (панцирів), які захищають молюсків, морських равликів, крабів та морських їжаків. Також це порушує харчовий ланцюг у водах Антарктики. Згаданими морськими мешканцями харчується кити, пінгвіни та ще низка істот. Тож, якщо їхня кількість зменшиться, це безпосередньо вплине на виживання всіх інших видів, стверджують науковці.

Відео дня

Вони пояснюють: в океанській воді збільшується рівень кислотності внаслідок поглинання вуглекислого газу. Це призводить до зниження рівня PH у воді, вона стає "кислішою". У дослідження акцентують, що природа не може впоратися з тим рівнем викидів CO2, які утворюють внаслідок діяльності людства.

"Отримані дані мають вирішальне значення для нашого розуміння майбутньої еволюції здоров'я морських екосистем", - сказала в.о. директора Інституту арктичних і альпійських досліджень Ніколь Ловендускі.

Щоб дійти до згаданих висновків дослідники використали комп'ютерну модель та зімітували, як саме зміниться вода в океані протягом наступного століття, якщо людство не зменшить рівень глобальних викидів в атмосферу. Вони кажуть, що отримана картина виглядає дуже тривожно.

У мешканців Антарктики вперше підтвердили пташиний грип

У січні вчені APHA повідомили, що верше підтвердили високозаразну форму пташиного грипу у морських слонів та котиків. Зразки тканин загиблих тварин зібрали на острові Південна Георгія. Наразі вчені не впевнені, скільки тварин людство втратило. Однак рахунок йде на десятки. Переважна частина морських слонів та котиків загинула у віддалених бухтах острова і в морі, вважають в APHA.

Вас також можуть зацікавити новини: