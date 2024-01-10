Шторм завадив їм відлетіти у тропіки.

У національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська область) через потужний шторм залишилися деякі птахи, хоча повинні вже бути у тропіках.

Про це повідомив співробітник нацпарку, доктор біологічних наук Іван Русєв у Facebook. За його словами, у скрутному становищі опинилися тендітні світлокрилі крячки.

"Взимку, під час війни, шторм застав тендітних птахів - світлокрилих крячків. Їх рідня в цю пору року давно вже мешкає в Африці, але два десятки таких птахів "застрягли" на Тузлівських лиманах під час шторму", - розповів науковець.

Він пояснив, що подальша доля птахів не дуже оптимістична, оскільки добувати їжу, переважно комах, зараз практично неможливо. Крячкам залишається тільки сідати на берег та шукати там мотиль, який може викинути хвилями, але зараз - мороз. Тобто й цей спосіб харчування наразі для них неможливий.

"Вони довго кружляли над мілководдями, але потужний вітер їх просто здував і вони полетіли над Чорним морем...", - констатує Русєв.

Науковці зазначають, що в останні роки через розбалансування клімату, внаслідок незначного похолодання, яке спостерігалося у грудні та коли був доступний корм, у нас у нацпарку залишились "дезорієнтовані" птахи. На їхній стан також впливає війна, розпочата РФ проти України у лютому 2022 року. Внаслідок певні птахи залишилися на зимівлі на заповідних лиманах, а зараз похолодання унеможливило харчування. Зокрема, зграя крячок не встигла відлетіти до тропіків.

Цього тижня в акваторії "Тузлівських лиманів" стався шторм

Рівень води в акваторії "Тузлівських лиманів" на початку січня 2024 року суттєво піднявся, але 8 січня прийшов потужний зимовий шторм. Через це стався масштабний розлив води. Шторм виштовхнув воду лиману Шагани далеко від межової лінії узбережжя, високий рівень води у лиманах і шторм змусили рожевих фламінго покинути Тузлівські лимани.

"Тузлівські лимани" - національний природний парк, розташований на Одещині. Створено 1 січня 2010 року. Площа - 27 865 га. Загальна площа водних дзеркал водойм - 206 кв. км. Система озер, розташованих у парку, має статус водно-болотних угідь міжнародного значення, згідно з Рамсарською конвенцією, з особливим охоронним режимом.

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