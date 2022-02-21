Вченим зустріли продельфинов большелобых.

Команда науково-дослідного криголама "Ноосфера" по дорозі в порт Лас-Пальмас на Канарських островах відобразила рідкісне явище. Десятки дельфінів погойдатися на хвилях від судна.

Про це повідомляє прес-служба Національного антарктичного наукового центру на сторінці у Facebook

За попередніми даними, це були продельфіни великолобі - вид зустрічається тільки в Атлантичному океані. Зазвичай ці дельфіни проживають на континентальному шельфі в межах 250-350 км від узбережжя.

"Поки команда "Ноосфер" просто милувалася дельфінами, а ось на шляху з Чилі в Антарктиду вчені вже будуть робити облік і фотоідентифікацію китоподібних по їх хвостах. Це одне з унікальних досліджень українських вчених", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, полярники антарктичної станції "Академік Вернадський" зняли на відео морського леопарда. Один з головних хижаків Антарктики "посміхався" на камеру і ніби навмисно позував. Полярники зустріли хижака під час морського виїзду. Морський леопард є одним з представників сімейства Тюленевих, які зустрічаються в районі станції Вернадського.

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