Хижак ніби позував на камеру для українських дослідників.

Полярники антарктичної станції "Академік Вернадський" зняли на відео морського леопарда. Один з головних хижаків Антарктики "посміхався" на камеру й ніби навмисно позував.

Відео з морським леопардом опублікували на сторінці Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

Полярники зустріли хижака під час морського виїзду. Морський леопард є одним з представників родини Тюленевих, які зустрічаються в районі станції Вернадського.

"Але хоч зовні леопард може здатися досить милим, довіряти його "усмішці" не варто: ця тварина є одним з головних хижаків Антарктики! На відміну від родичів, зокрема тюленів Уедделла чи крабоїдів, він смакує не лише крилем чи рибою, а й пінгвінами та іншими тюленями. А таку назву отримав через свою хижість та характерні плями на тілі", - додали у прес-службі.

Полярники також розповіли, що довжина леопарда становить 3-4 метри, а вага 300-400 кг. Хижаки мають видовжені передні кінцівки, завдяки формі свого тіла вони можуть дуже швидко плавати та розвивати швидкість до 40 кілометрів на годину.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що українські полярники показали милі фото "закоханих" пінгвінів.

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