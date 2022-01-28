Дорогою українські вчені проводитимуть дослідження хвиль та грозової активності.

Український криголам "Ноосфера" сьогодні відправляється у перший рейс до Антарктиди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Одесі на прес-конференції повідомив директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

Він зазначив, що сьогодні від причалу морського вокзалу Одеського порту флагман українського науково-дослідного флоту – криголам "Ноосфера" відправиться у свій перший рейс до Антарктиди під синьо-жовтим прапором.

Дикий акцентував, що 28 січня для старту обрано не випадково, оскільки саме цей день вважається датою відкриття Антарктиди.

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Він також зазначив, що перший рейс вважається пробним, такого складного судна ще ніколи не було в українських полярників. По дорозі проводитимуться обкатка судна та певні дослідження. Зокрема, вчені Радіоастрономічного інституту Національної академії наук України (Харків) проведуть комплекс робіт з вивчення хвиль та грозової активності (корабель проходитиме через райони з найбільшою грозовою активністю на планеті).

На борту криголама з Одеси відправляються шестеро вчених, ще 28 приєднаються до походу пізніше – в одному з портів Чилі.

За словами капітана судна Павла Панасюка, чисельність команди – 26 осіб, у її складі – четверо іноземців (двоє британців та двоє латишів), які раніше працювали на Британську антарктичну службу. Іноземних фахівців найняли, зокрема, на посади старшого механіка та електромеханіка.

Як підкреслив Дикий "Ноосфера" дозволяє працювати на глибинах до 8 км, а це означає, що Україні в перспективі буде доступний практично весь Світовий океан. На борту можуть розміщуватися до півсотні вчених: біологи, метеорологи, гідрохіміки та інші.

У цій експедиції планується також зайнятися вивченням змін клімату, забрудненням навколишнього середовища важкими металами (ртуттю) і т. д.

Дикий додав, що у спеціальний потужний холодильник "Ноосфери" помістили вакцину від коронавірусу Pfizer, призначену для українців, які зараз перебувають на українській антарктичній станції "Академік Вернадський". Як пояснив директор НАНЦ, ці люди нещеплені, оскільки, коли вони відправлялися в експедицію, необхідних вакцин в Україні на той час не було. Вакцинацію їм належить пройти в Антарктиді.

Також на борту корабля – пальне, харчові продукти, обладнання.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня 2021 року Україна за 5 млн дол. придбала легендарний британський криголам "Джеймс Кларк Росс", а 5 жовтня він прибув до Одеси. Наприкінці жовтня стало відомо, що "Джеймс Кларк Росс" отримав назву "Ноосфера". Вона пов'язане з ім'ям академіка Володимира Вернадського, який даному науковому напрямку присвятив багато років.

Власний океанографічний криголам відкриває цілий ряд нових можливостей для української науки та вчених. Перш за все, він дозволить після тривалої перерви повернутися до досліджень Світового океану, розв'язати логістичні проблеми на антарктичній станції "Академік Вернадський".

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