Основні проблеми - забруднення, деградація довкілля, зміна клімату та надмірне використання води.

В Європі лише третина вмісту поверхневих водойм – річок, озер та іншого – відповідає екологічним стандартам. Європейське агентство з охорони навколишнього природного середовища (ЄАОС) попереджає, що водна безпека Європи перебуває під загрозою.

Як пише Euractiv, відповідний звіт агентство оприлюднило сьогодні, 15 жовтня. Зазначається, що основні проблеми - забруднення, деградація довкілля, зміна клімату та надмірне використання прісної води. Ці чинники серйозно впливають на ресурси, і лише третина поверхневих вод у Європі відповідає задовільним екологічним стандартам.

"Стан водних ресурсів Європи незадовільний. Наші водойми стикаються з безпрецедентними викликами, що загрожує водній безпеці континенту", - зазначила виконавчий директор ЄАВС Леєна Юла-Мононен.

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Згідно зі звітом, за період з 2015 по 2021 рік лише 29% поверхневих вод у країнах ЄС досягли "хорошого" хімічного статусу. Водночас підземні води, які забезпечують питною водою більшу частину Європи, перебувають у кращому стані — 77% з них мають "хороший" статус, що означає відсутність значного забруднення токсичними речовинами, такими як мікропластик та ПФАС (синтетичні фторорганічні сполуки, у молекулі яких багато фтору тощо).

За словами вчених, забруднення поверхневих вод пов'язане з викидами в атмосферу, спалюванням вугілля, викидами автомобілів, а також сільськогосподарською діяльністю, яка забруднює ґрунти та водойми.

"Європейському сільському господарству необхідно збільшити використання більш стійких органічних та агроекологічних методів, які супроводжуються стимулами та зміною наших харчових та дієтичних звичок", — наголошується у звіті.

ЄАОС проаналізувало понад 120 000 поверхових водойм та 3,8 мільйона квадратних кілометрів підземних вод у 19 країнах ЄС та Норвегії. Організація закликала держави-члени ЄЕЗ скоротити використання пестицидів на 50% до 2030 року та вжити максимальних заходів щодо відновлення "здоров'я" річок, озер та інших водойм.

"Ми маємо подвоїти наші зусилля, щоб забезпечити стійкість та безпеку цього життєво важливого ресурсу для майбутніх поколінь", — наголосила Юла-Мононен.

Наслідки зміни клімату, такі як посухи та повені, а також надмірне використання прісної води продовжують посилювати навантаження на водні ресурси Європи. Вчені наполягають на тому, що уряди мають зосередитися на скороченні споживання води та відновленні екосистем для збереження водної безпеки.

Зміна клімату - останні новини

Нагадаємо, глобальна зміна клімату призвела до зниження наповнення природних водойм прісною водою, що надходить з льодовиків. Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) заявила, що проблеми з доступом до прісної води можуть погіршитися. Льодовики, з яких надходить вода до річок багатьох країн, втратили значну частину своєї маси й такі високі втрати фіксуються вперше за останні півстоліття.

Водночас через глобальне потепління Антарктичний півострів – найпівнічніша частина Антарктиди – зазнає різких змін і поступово перетворюється на вкритий зеленню ландшафт.

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