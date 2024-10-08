'Канарка у вугільній шахті': метеорологи розповіли про великі проблеми з прісною водою

Дослідження метеорологічного агентства ООН показало, що минулий рік став найбільш посушливим для багатьох річок світу, але це ще не межа.

Глобальна зміна клімату призвела до зниження наповнення природних водойм прісною водою, що надходить з льодовиків. Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) заявила, що проблеми з доступом до прісної води можуть погіршитися.

Як пише Newsweek, ВМО у своєму новому звіті звертає увагу на вкрай тривожні ознаки зміни клімату. Вони свідчать про те, що льодовики, з яких надходить вода до річок багатьох країн, втратили значну частину своєї маси й такі високі втрати фіксуються вперше за останні півстоліття. Таким чином, скорочення обсягів льоду загрожує тим, що мільйони людей матимуть проблеми з доступом до води.

"У комплексному звіті "Стан світових водних ресурсів 2023" розглядаються різні водні об'єкти, включаючи річки, озера, водосховища, ґрунтові води та льодовики, а також випаровування води із землі та рослин", - сказано у статті.

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За даними ВМО, щорічно близько 3,6 млрд осіб, як мінімум, протягом місяця, стикаються з проблемами через обмежений доступ до водних ресурсів. Згідно з прогнозами вчених, вже до 2050 року ця цифра зросте до 5 млрд осіб. При цьому зазначається, що близько 70% усієї прісної води, що надходить із гідрологічних систем, йде на потреби сільського господарства.

"Вода - це канарка у вугільній шахті зміни клімату", - сказала генеральний секретар ВМО Селеста Сауло.

На думку Сауло, через підвищення температури навколишнього середовища гідрологічний цикл став "нестійкішим і непередбачуваним", що призводить до екстремальних посух і повеней. Подібні природні катаклізми, своєю чергою, призводять до загибелі людей, завдають великої шкоди екосистемам та економіці.

Як зазначив директор з гідрології, водних ресурсів та кріосфери ВМО Стефан Уленбрук, вперше за 33 роки страждає від посухи така велика територія Землі. Зокрема, значна посуха торкнулася півдня США, Центральної Америки, Аргентини, Бразилії, Перу та Уругваю.

"В Амазонці та озері Тітікака, розташованому на кордоні Перу та Болівії, зафіксовано найнижчі рівні води за всю історію спостережень. Крім того, басейн річки Міссісіпі зазнав таких же суворих умов", - йдеться у доповіді ВМО.

Дослідження показало, що 2023 став найбільш посушливим і найбільш згубно позначився на наповненні річок за більш ніж 30 років. Попри те, що підсумків за 2024 рік ще немає, Уленбрук вважає, що неймовірно спекотне літо призвело до збереження низького рівня річкового стоку, через що зріс дефіцит води у багатьох регіонах світу. Наслідки низького рівня стоку вже позначилися на річковій навігації в Бразилії, посилили продовольчу кризу в Зімбабве та інших частинах півдня Африки.

Зміни клімату у світі

Як повідомляв УНІАН, через зміну клімату лінивці в Центральній та Південній Америці, відомі одночасно своєю чарівністю та повільністю, опинилися на межі вимирання. Дослідники виявили, що повільний метаболізм тварин та їхня обмежена здатність регулювати температуру власного тіла ставлять під ризик їхнє існування у світі. Зокрема це стосується популяцій, які живуть у високогірних регіонах.

За словами дослідника Ребекки Кліфф, у районах, де вони колись були численними, їхні популяції повністю зникли за останнє десятиліття.

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