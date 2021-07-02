Таким чином звалювати відходи на полігони буде дорожче, ніж відвозити на переробний завод.

Міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Роман Абрамовський пообіцяв значно підвищити податок на захоронення відходів на полігонах, щоб вигідніше було відвозити сміття на сортування та переробку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Ми готуємо пропозицію щодо значного підвищення екологічного податку на захоронення з тією метою, щоб підприємства, які будуть побудовані, і інвестор отримали конкурентну позицію з полігонами. Для того, щоб сміття надходило саме до них на переробку, вдруге використовувалося і тільки залишки потрапляли на полігони і звалища", - сказав він.

Міністр нагадав, що сьогодні на порядку денному Верховної Ради розгляд рамкового законопроекту про управління відходами, що містить норми, які, за його словами, позитивно впливатимуть на галузь і сприятимуть зменшенню сміття, що потрапляє на полігон.

Закон "Про управління відходами"

У липні 2020 року Верховна Рада України схвалила в першому читанні законопроект №2207-1-д "Про управління відходами", який уможливить ухвалення низки галузевих і спеціальних законів щодо поводження з відходами. У другому читанні законопроект ще не розглядався.

Читайте також"Багатоповерхівки" відходів. Що робити, щоб українські річки перестали бути сміттєпроводами до ЄвропиЗгідно з дослідженням, з 2016 року кількість побутових відходів в Україні збільшилася майже на 40%. Якщо у 2016 році українці викидали 11 млн тонн, то до початку 2021 року ця цифра зросла до 15 млн тонн. 94% відходів було відправлено на полігони та лише 6% - утилізували або відправили на вторинну переробку.

При цьому у порівнянні з 2016 роком на 48% зросла кількість сміття, яке вдруге переробляється, але його частина досі залишається незначною - 4,7% від усіх побутових відходів. Також в Україні рідше почали використовувати спалювання - таким способом у 2020 році утилізували на 37% відходів менше, ніж у 2016-му.

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Автор: Ганна Бредіхіна