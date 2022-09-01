Російські війська окупували 8 українських заповідників і 12 національних природних парків.

За півроку повномасштабної війни в Україні постраждала третина лісового фонду, збитки довкіллю сягають майже 1 трлн грн.

Про це міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець заявив під час брифінгу.

За його словами, відповідні розрахунки вдалося здійснити завдяки новим методикам, які фахівці міністерства розробили для визначення розмірів збитків від забруднення атмосферного повітря, земельних та водних ресурсів внаслідок воєнної агресії.

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"Так, шкода лише від викидів забруднювальних речовин у повітря сягає 823 млрд грн. Шкода грунтам та землям перевищує понад 138 млрд грн. А ще будуть окремі методики та розрахунки по збиткам українським лісам, Чорному та Азовському морям, надрам, природно-заповідному фонду тощо", - сказав міністр.

Таким чином, орієнтовна сума збитків, яку росіяни завдали довкіллю України, становить понад 962 млрд грн.

"Внаслідок повномасштабного вторгнення росіян постраждала майже третина всього лісового фонду України. В рази зросла кількість лісових пожеж. Торік в Україні була лише одна велика пожежа площею більше 5 га. Цьогоріч таких уже понад 100", - розповів очільник Мінприроди.

За інформацією Стрільця, шкода рослинному світу та лісам орієнтовно становить 183,2 млрд грн. Близько 20% природоохоронних територій уражені війною. В зоні ризику – 2,9 млн га територій Смарагдової мережі та 17 "рамсарських" об’єктів площею більш як 600 тис. га. (Водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів, охороняються Рамсарською конвенцією – УНІАН).

"Росіяни окупували 8 наших заповідників і 12 національних природних парків. РФ показала, що таке життя під окупацією. Так, практично 80% території нацпарку "Святі гори" знищено. У травні Кінбурнська коса цілий тиждень горіла через бойові дії. Там горіли реліктові ліси. В окупованій "Асканії Новій" наразі гуманітарна криза. І цей перелік можна продовжувати", - додав міністр.

Як зауважив Стрілець, команда Мінприроди продовжуватиме обрахунок збитків природі від російської агресії для формування судових позовів до Росії та отримання українським народом компенсації за шкоду довкіллю.

Як повідомляв УНІАН, в Україні через війну близько 1 млн гектарів заповідних територій перебувають під загрозою знищення.