За 5 місяців війни росіяни пошкодили окопами і спалили територію лісів, співставну половині території Чехії.

В Україні через війну близько 1 млн гектарів заповідних територій перебувають під загрозою знищення.

Як повідомляє прес-служба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, про це очільник міністерства Руслан Стрілець заявив на зустрічі з послом Чехії в Україні Радеком Матулою.

Вони обговорили "зелене" повоєнне відновлення України, кліматичну політику, реформу системи управління відходами та боротьбу з промзабрудненням.

"За 5 місяців війни росіяни пошкодили окопами і спалили територію лісів співставну половині Чехії. Близько 1 млн га наших заповідних територій під загрозою знищення. Після війни усе це потрібно розміновувати та відновлювати. І тут для нас дуже важлива підтримка Чехії, яка має цінний досвід із розмінування територій", - повідомив Стрілець.

Своєю чергою Матула зауважив, що Чехія розгляне можливість долучитися до осучаснення одного з українських природних парків.

Також очільник Міндовкілля привітав Чехію з головуванням у Раді ЄС та подякував за безпрецедентну військову, фінансову і гуманітарну підтримку України.

Як повідомляв УНІАН, за підрахунками Міндовкілля, розмір збитків, завданих окупантами українській екосистемі, перевищує 200 млрд грн.

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