За підрахунками KSE Institute, сума непрямих втрат галузей економіки попередньо оцінюється у 3,7 трильйона гривень ($128,8 млрд).

Станом на 1 серпня прямі збитки економіки України через пошкодження та руйнування житлових і нежитлових будівель та інфраструктури становлять 2,9 трильйона гривень ($108,3 млрд).

Про це свідчать підрахунки, які веде KSE Institute у співпраці з урядовими органами.

У порівнянні з даними від 13 червня загальна сума задокументованих збитків унаслідок бойових дій зросла на $12,8 млрд.

"Ключовим фактором зростання стало збільшення кількості пошкодженого та зруйнованого житла. Це найбільша частка у загальному обсязі збитків. Прямі збитки через руйнування багатоповерхівок складають $42,3 млрд, та ще $5,4 млрд збитків завдані власникам приватних будинків. На другому місці у загальному обсязі прямих збитків від пошкоджень та руйнувань - сфера інфраструктури із сумою у $31,6 млрд. Збитки завдані підприємствам та промисловості оцінюються вже у $8,8 млрд", - йдеться в повідомленні.

Експерти зазначили, що зростання загальної суми збитків також пов'язане й зі збільшенням кількості зруйнованих та пошкоджених об'єктів освіти, охорони здоров'я та соціальної сфери.

"Станом на 27 липня зруйновано 2217 освітніх закладів на $3,8 млрд, 903 медзаклади, що завдало збитків у $1,6 млрд та 89 установ соціальної сфери на понад $300 млн", - зазначили в KSE.

Загалом з початку війни Росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 388 підприємств, 43,7 тис. сільськогосподарської техніки, 1991 магазинів, 511 адмінбудівель, 18 цивільних аеропортів, 105,2 тис. легкових авто, 764 дитсадки, 634 культурні споруди, 27 торгові центри, 28 нафтобаз.

Непрямі збитки України через війну

За підрахунками KSE Institute, сума непрямих втрат галузей економіки попередньо оцінюється у 3,7 трильйона гривень ($128,8 млрд).

"Часткова або повна зупинка діяльності підприємств, інфраструктурних обʼєктів та установ призводять до повної чи часткової зупинки діяльності, втрати доходів, зростання видатків, пов'язаних із війною. Найбільша частка непрямих втрат внаслідок повномасштабної війни, яку розпочала Росія, сфері промисловості та українським підприємствам - $29,8 млрд", - зазначили експерти.

За їхніми оцінками, загальна сума потреб у відновленні зруйнованих активів становить майже 5,4 трильйона грн ($185 млрд).

"40% від цієї суми потрібні на відновлення житлового фонду - $75,3 млрд. Ще $42,3 млрд необхідні для відновлення інфраструктури України. $18,3 млрд та $17,5 млрд - потреби у відновленні промисловості й підприємств та агропромислового комплексу й земельних ресурсів відповідно", - зазначається у звіті.

У KSE Institute додають, що ці оцінки не враховують загальних потреб на відновлення економіки, а також додаткових потреб на модернізацію активів, які не зазнали пошкоджень та руйнувань. За оцінками українського уряду, із урахуванням цих категорій, загальна потреба у фінансування відновлення та модернізації економіки складає $750 млрд.

Вторгнення РФ в Україну

Як повідомляв УНІАН, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. У тому числі, з території Білорусі, яку російським загарбникам люб'язно здав Лукашенко.

Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" та "демілітаризацію" української держави.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Володимир Путін стверджував, що кінцевою ціллю війни в Україні нібито є захист Донбасу і створення умов, які гарантують безпеку РФ.

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