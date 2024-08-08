Вчені кажуть, що через підвищення температури коралам загрожує вимирання.

Учені попереджають, що Великий Бар'єрний риф, найбільша жива екосистема на Землі, стикається із серйозною загрозою - температура океану сягнула найвищих значень за останні 400 років.

Нове дослідження, проведене австралійськими вченими, показує, що якщо глобальне потепління не зупинити, це природне диво може не зберегтися для майбутніх поколінь, пише Independent.

Температура морської поверхні у водах, що оточують Великий Бар'єрний риф, цього року досягла найвищих значень за останні 400 років.

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"Риф у небезпеці, і якщо ми не відхилимося від нашого нинішнього курсу, наше покоління, найімовірніше, стане свідком загибелі одного з найвидатніших природних чудес Землі, Великого Бар'єрного рифу", - заявив провідний автор дослідження Бенджамін Хенлі.

Як повідомляється, температура в морях навколо ББР постійно зростає з 1900-х років через діяльність людини. Зокрема, йдеться про спалювання вугілля, нафти та газу, що збільшує небезпечні парникові гази.

З 1960 по 2024 рік автори дослідження спостерігали середньорічне потепління на 0,12 °C за десятиліття.

У дослідженні йдеться, що "безпрецедентна" спека на поверхні моря навколо цього природного дива призводить до дедалі частіших випадків масового знебарвлення.

Фактично, з 2016 року риф пережив п'ять літніх періодів масового знебарвлення коралів. Дослідження показало, що ці випадки знебарвлення відбулися протягом п'яти з шести найтепліших років за останні чотири століття.

Результати дослідження показують, що Великий Бар'єрний риф наближається до точки неповернення, після якої він може не відновитися.

Згідно з Паризькою угодою, світ намагається не допустити підвищення температури вище 1,5 градуса або максимуму в 2 градуси. Але для коралів навіть підвищення на 2 градуси може бути достатньо, щоб знищити 99% рифів.

Рекордна спека на планеті - останні дані

У липні цього року завершилася низка з 13 найспекотніших місяців на планеті. Вчені кажуть, що сталося це завдяки послабленню явища Ель-Ніньо. Однак розслаблятися рано. Температура цього і минулого року все ще набагато вища, ніж у 1980-х роках і в доіндустріальну епоху.

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