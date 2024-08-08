Учені кажуть, що загроза глобального потепління зберігається.

Ланцюжок із 13 місяців поспіль із новим середнім рекордом тепла на Землі завершився в липні цього року. Однак учені кажуть, що закінчення рекордної серії нічого не змінює в загрозі, яку становить зміна клімату.

"Загальний контекст не змінився", - заявила заступник директора Copernicus Саманта Берджесс, пише AP.

Зміна клімату, спричинена діяльністю людини, призводить до екстремальних погодних явищ, які сіють хаос по всьому світу. Кілька прикладів можна навести тільки за останні тижні. У Кейптауні, Південна Африка, тисячі людей залишили свої домівки через проливні дощі, ураганні вітри та повені. На острові Сулавесі в Індонезії зійшов смертельний зсув ґрунту. Ураган Beryl залишив після себе величезний слід руйнувань, а понад 120 людей загинули через рекордну спеку в Токіо.

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Як повідомляється, у липні 2024 року середня температура на земній кулі становила +16,91 градуса за Цельсієм. Це на 0,68 градуса вище 30-річного середнього значення для цього місяця. Температури були лише трохи нижчими, ніж за той самий період минулого року.

Це другий найтепліший липень і другий найтепліший місяць з усіх, зареєстрованих Copernicus. Спекотніше було тільки в липні 2023 року. На Землі також було два найспекотніші дні за всю історію спостережень - 22 і 23 липня.

У липні, за вимірами Copernicus, світ був на 1,48 градуса теплішим, ніж у доіндустріальні часи. Це близько до межі потепління, яку майже всі країни світу погодилися встановити в Паризькій кліматичній угоді 2015 року: 1,5 градуса.

Ель-Ніньо, який природним чином нагріває Тихий океан і змінює погоду по всьому світу, спровокував 13 місяців рекордної спеки. Тепер це явище завершилося, звідси й невелике похолодання в липні. Умови Ла-Нінья - природне охолодження - очікуються не раніше кінця року.

Але загальна тенденція до потепління все ще зберігається.

Вчені кажуть, що глобальна картина не сильно відрізняється від того, що було рік тому.

"Той факт, що глобальна температура поверхні моря перебуває на рекордних або близьких до рекордних рівнях уже понад рік, став важливим фактором. Головною рушійною силою, рушійним фактором цієї рекордної температури є також довгострокова тенденція потепління, що напряму пов'язана з накопиченням парникових газів в атмосфері", - каже старший кліматолог Copernicus Жюльєн Ніколя. Сюди входить вуглекислий газ від спалювання вугілля, нафти і природного газу.

Липневі температури особливо сильно вдарили по західній частині Канади та США. Греція була змушена закрити свою найбільшу культурну пам'ятку - Акрополь - через надмірно високі температури, а велика частина Франції була під попередженнями про спеку.

Також постраждали велика частина Африки, Близького Сходу та Азії, а також східна Антарктида. Учені кажуть, що температура в Антарктиді була значно вищою за середню.

"Ситуація буде погіршуватися, тому що ми не припинили робити те, що робить її гіршою", - каже кліматолог і директор Інституту космічних досліджень Годдарда Гевін Шмідт.

"Чи має значення, рекорд у липні чи ні? Ні... важливим є той факт, що температура цього і минулого року все ще набагато, набагато вища, ніж у 1980-х роках, ніж доіндустріальна епоха. І ми бачимо наслідки цієї зміни", - кажуть учені.

Рекордна хвиля тепла в Антарктиді - що відомо

Нещодавно температура поверхні в деяких частинах Антарктиди піднялася майже на 30 °C вище за норму.

Причина цієї хвилі тепла до кінця невідома, але вчені припускають, що вона може бути пов'язана з атмосферними змінами в стратосфері. Ослаблений полярний вихор порушив струминну течію, дозволивши холодному повітрю дрейфувати на північ, що й призвело до різкого підвищення температури поблизу Південного полюса.

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