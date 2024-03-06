Учені заявляють, що наша планета перебуває на порозі найсильнішого знебарвлення коралів в історії.

Світ перебуває на порозі четвертого масового знебарвлення коралів, унаслідок якого можуть загинути широкі смуги тропічних рифів. Під загрозою, зокрема, Великий Бар'єрний риф в Австралії, пише Reuters.

Як повідомляється, морські біологи перебувають у стані підвищеної готовності після кількох місяців рекордного нагріву океану, викликаного зміною клімату і явищем Ель-Ніньо.

"Схоже, що цього року вся Південна півкуля, ймовірно, знебарвиться. Ми буквально перебуваємо на порозі найгіршої події знебарвлення в історії планети", - заявив еколог Дерек Манцелло, координатор служби спостереження за кораловими рифами.

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Чому знебарвлюються корали

Знебарвлення коралів, викликане тепловим стресом, відбувається, коли корали витісняють барвисті водорості, що живуть у їхніх тканинах. Без цих корисних водоростей корали стають блідими і вразливими для голоду і хвороб.

Знебарвлення коралів може мати руйнівні наслідки для екосистеми океану, а також для економіки, що ґрунтується на рибальстві та туризмі, яка залежить від здорових, барвистих рифів, що приваблюють аквалангістів і любителів підводного плавання.

Загибель коралів - що важливо знати

Останнє глобальне масове масове знебарвлення коралів відбувалося з 2014 по 2017 рік. За цей час Великий Бар'єрний риф втратив майже третину своїх коралів. Попередні результати показують, що близько 15% рифів світу стали свідками великої загибелі коралів унаслідок цієї події. Цей рік обіцяє бути ще гіршим.

Після торішнього літа в Північній півкулі в Карибському басейні було зафіксовано найсильніше за всю історію знебарвлення коралів.

Попередні глобальні події знебарвлення відбулися в 2010 і 1998 роках.

Знебарвлення коралів часто пов'язане з природним кліматичним явищем Ель-Ніньо, яке призводить до потепління океанських вод.

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