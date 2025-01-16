Забруднення може дістатися Одеської області.

Наслідки, які спостерігаються через аварію російських танкерів в районі Керченської протоки, вже точно можна назвати екологічною катастрофою.

Таку думку в етері Громадського радіо висловив декан факультету природничих наук Національного університету "Києво-Могилянська академія", професор Євген Хлобистов. За його словами, у резервуарах танкерів могло бути дизпаливо та домішки, але найбільшу небезпеку для екології становить мазут.

Він додав, що наразі залишки нафтопродуктів спостерігають на території від окупваної Керчі до Севастополя та Євпаторії. Мазут пересувається через постійні шторми, а в умовах відсутності вітру та відповідної температури води він міг би осідати на дно:

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"Ми, на жаль, не виключаємо, що його можуть побачити навіть жителі Одещини. На сьогодні створена міжурядова група для контактів між Україною, Румунією та Болгарією. З нашого боку її координує міністр охорони довкілля. Тобто думаю, тут ситуація більш-менш контрольована, хоча проблеми для довкілля будуть дуже і дуже серйозними".

Він пояснив: проблема в тому, що залишки мазуту у вигляді невеликих згустків розповсюджуються акваторією Чорного моря та потрапляють у шлунки птахів та ссавців, зокрема дельфінів. Те, що викидається на берег, є лише частинкою заподіяної шкоди.

"На жаль, РФ не допускає туди ані міжнародних спостерігачів, ані українську сторону. Та ми не маємо можливості прослідкувати, відібрати проби, детально ознайомитися з тим, як саме пляма рухається, яка концентрація нафтопродуктів… Ми перебуваємо у стані невизначеності…" - пояснив науковець.

На його думку, Росія, в якій зараз панує диктаторський режим, навіть не намагатиметься відшкодувати завдану екологічну шкоду та не понесе відповідальності за це. Наразі наслідки аварії фіксуються за допомогою супутників знімків, але вони не дають інформацію щодо концентрації нафтопродуктів, їх кількості тощо.

Аварія танкерів у Чорному морі

Нагадаємо, 15 грудня в районі Керченської протоки зазнали аварії російські танкери "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239". Це призвело до розливу нафтопродуктів та забруднення у Краснодарському краї та біля Керченського півострова.

У Військово-морських силах Збройних сил України попередили, що нафтопродукти можуть дістатися узбережжя Одеси та Миколаєва. Екологи розповіли, що з тих птахів, яких вдалося відмити від нафтопродуктів, 90% все одно гинуть.

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