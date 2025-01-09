Пересування морем російських танкерів з нафтопродуктами триває.

Нафтопродукти, які витекли в Чорне море через аварію двох російських танкерів "Волгонефть", може дістатися узбережжя Одеси та Миколаєва. Про це у телемарафоні заявив речник ВМС ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.

"Течія влаштована таким чином, на жаль, що найімовірніше за все це (нафтопродукти – УНІАН) може дістатися до нашого одеського і миколаївського узбережжя. Є така вірогідність, звісно", — сказав речник.

Відповідаючи на питання, чи пересуваються цивільні судна РФ, в тому числі з нафтопродуктами, речник пояснив, що цивільне судноплавство здійснюється у Чорному морі.

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"На жаль вони перетинають й Керченську протоку, попри те, що вона офіційно закрита Україною. Проте, ми, звісно, не впливаємо на цивільне судноплавство в сенсі вогневого ураження, адже Україна — цивілізована країна. Відповідно, вони продовжують перевантаження. Насправді вибір у них невеликий. Вони чудово розуміють, що, не маючи експорту нафти й не отримуючи надходжень, їм ще складніше буде вести цю війну… Населення, екологія в окупантів – на другому плані", — підкреслив Плетенчук.

Він також додав, що, за даними екологів, навіть з тих птахів, яких відмивають від нафтопродуктів, 90% все одно гинуть.

Аварія у Керченській протоці - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня в районі Керченської протоки зазнали аварії два російські танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Через це стався розлив нафтопродуктів, забруднення були зафіксовані на узбережжях Анапи у Краснодарському краї РФ та Керченського півострова.

За словами керівника громадської організації "Зелений лист", еколога Владислава Балінського, витік мазуту ніхто не намагався локалізувати, відкачувати або хоча б зафіксувати затонулі уламки суден на дні. За словами фахівця, забруднення може дістатися Одеси вже найближчим часом. На це впливає течія, вітер та температура води.

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