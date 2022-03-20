Самка далекосхідного леопарда народила малюка.

У зоопарку Миколаєва вперше з початку широкомасштабної війни Росії проти України з'явилося поповнення. У парі далекосхідних леопардів, які утримуються у звіринці приблизно десять років, народився малюк.

Про це повідомляє "Суспільне".

Самка народила маленького леопарда 8 березня. Як розповів директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий, нині ще не відомо, скільки малюків з'явилося на світ.

"Поки невідомо один малюк чи два, поки бачили тільки одного. Але, можливо, їх там двоє. Мама сидить в будиночку з малюком, поки до них не заглядали, щоб не заважати. Це не перше дитинча у цієї пари",- пояснив він.

Малюків віддадуть в інші зоопарки Європи, адже їх батьків звіринець Миколаєва отримав безкоштовно, за міжнародною програмою. Самця привезли з Чехії, а самку з РФ.

Директор також розповів, що з харчуванням для тварин у зоопарку все добре. Місто допомогає з кормами, також їжу вже почали привозити постачальники. За словами Топчия, тваринам вистачає продуктів, їх добре годують.

Маленький леопард став першою твариною, яка народилася у звіринці з початку війни (24 лютого Росія почала широкомасштабну війну проти України). У березні у зоопарку очікується ще одне поповнення. Мають народжувати копитні вихованці звіринцю.

Раніше УНІАН вже повідомляв, як війна вплинула на тварин київського зоопарку. Деяких вихованців дуже лякають звуки вибухів, а працівникам звіринцю довелося повністю змінити своє життя.

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