Такі цифри наводить Французьке новинне агентство.

В результаті ворожих обстрілів з боку російської армії, з-під завалів казарми в Миколаївській області рятувальники дістали тіла 50 військовослужбовців.

Про це повідомляти інформаційне агентство AFP, посилаючись на дані, отримані від українських військових.

За іншими даними, в результаті обстрілу казарми число загиблих може досягати 100 осіб.

Однак офіційних даних від українських відомств не надходило.

"Чекаю офіційних даних від ЗСУ, щоб коректно вказати цифри. Ми потихеньку їх вибиваємо, вони подленько стріляють ракетами в сплячих солдатів", - коментував раніше в одному зі своїх відеозвернень глава Миколаївської області Віталій Кім.

Нагадаємо, ЗСУ знищили техніку росіян під Києвом. В українських військових новий трофей-ЗРК"Стріла-10".

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