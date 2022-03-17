Єдина тварина, якій довелося давати заспокійливі ліки - слон Хорес.

Війна шокувала не тільки людей, вона внесла зміни у життя тварин, які до цього комфортно жили, як от у столичному зоопарку. Втім працівники зоосаду кажуть, що перейматися не варто. Тваринам вистачає їжі, а до вибухів вони потроху звикають.

Як живуть тварини у київському зоопарку, дізналися журналісти ТСН.

В зоопарку, на перший погляд, звичайний ранок столичного зоосаду. Тварини, які не бояться холоду, гуляють надворі. Примати ласують цитрусовими, а працівники прибирають сміття. Та насправді така спокійна ідилія - лише картинка. Керівництво зоопарку каже, що фізична праця найкраще відволікає людей від думок про війну, а ось з тваринами складніше.

Деякі з них чутливі до вибухів, також вихованці зоопарку сумують, що тепер у них дуже мало відвідувачів.

У зоопарку можна побачити іноземних журналістів. Директор звіринця розповідає, що ледь не щодня вони цікавляться долею тварин та питають, чи не планується їх евакуація. Проте він на такі питання відповідає, що спочатку потрібно рятувати дітей, жінок та людей похилого віку. Адже навіть у мирний час евакуація тварин - дуже складна задача.

Директор запевнив, що тварини знаходяться у комфортних умовах, наскільки це можливо. Коли вихованці нервують, працівники з ними розмовляють, дають смаколики. Кожного дня містом їздять дві бригади, перша збирає продукти для тварин, друга - їжу для людей, які живуть у зоопарку.

Нині у звіринці поселилися понад 50 співробітників, там вони живуть разом зі своїми родинами. Працівникам важко та небезпечного кожного дня їздити до зоопарку. Тож уночі люди сплять в бомбосховищах. Вдень вони можуть собі дозволити незвичне для зоопарку барбекю.

Єдина тварина, якій довелося давати заспокійливі ліки - слон Хорес. Ці тварини, як розповів зоолог, по своїй суті "пацифісти", тож бойові дії для них щось незбагненне.

З Польщі вже везуть гуманітарну допомогу для київського зоопарку. Дирекція столичного зоосаду обіцяє прийняти перших відвідувачів, як тільки в Україні настане мир.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у харківському екопарку два кенгуру померли під обстрілами.

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