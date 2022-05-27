Хижаки вже повністю відновилися.

Білі леви з харківського "Фельдман Екопарку", врятовані з-під обстрілів, вже освоїлися в зоопарку Одеси. Хижаки перестали боятися сирен.

Про це в Facebook повідомив директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков.

Він показав фото білих левів, яких вдалося врятувати з Харкова. Хижаки повертаються до колишнього життя. Їх навіть не лякають сирени, хоча раніше це виття левам не подобався.

"Леви з Харкова вже повністю відновилися і освоїлися в Одесі. Вони навіть зовсім перестали боятися виття сирени. Красиві стали - очей не відірвати!",- написав Ігор Бєляков.

Білі леви провели під обстрілами цілий місяць. Їм давали заспокійливе.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Одеському зоопарку народився дитинча благородного оленя.

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