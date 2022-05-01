На честь цієї радісної події керівництво зоопарку оголосило День левів.

Рашисти, намагаючись захопити Харківщину, з перших днів масштабної війни почали обстріли цивільних об’єктів. Не пощастило й "Фельдман ЕкоПарку", де утримувалося чимало екзотичних тварин, зокрема й пара білих левів.

Провівши під обстрілами цілий місяць, пару хижаків вдалося евакуювати до Одеського зоопарку. За два тижні тварини адаптувалися та вийшли до публіки, пише "Суспільне". Ба більше, на честь цієї радісної події керівництво зоопарку оголосило про День левів (30 квітня).

Директор одеського зоопарку Ігор Біляков розказав, що леви продовжують проходити реабілітацію після життя під обстрілами. Обидвом тваринам далі нові імена. Тепер вони – Муфаса та Нола.

Фізично хижаки в нормі, утім їм необхідно приймати заспокійливі ліки.

Директор зоопарку додав, що ці леви провели майже все життя у вольєрі, споглядаючи на людей. Тому вони сприймають публіку, як заспокійливе.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Криму масово гинуть птахи через скинуті росіянами у море отруйні речовини. Раптова загибель морських птахів помічена у бухті Кругла (Омега).

Водночас, у Чорному морі через окупантів гинуть дельфіни – їх "засліплюють" ворожі гідролокатори. Окрім цього, мертвих дельфінів або швидко з'їдають хижаки, або ж їхні рештки просто засипає піском чи знову забирає море.

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