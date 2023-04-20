Ймовірно, дозволять відпочинок на внутрішніх водах, але точно не у морі.

Всі морські пляжі України цьогоріч будуть закриті через інтенсивне замінування. Про це у коментарі журналісту УНІАН заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Морські пляжі будуть закриті через інтенсивне мінування та небезпеку для людей", - зазначив Кім.

При цьому він уточнив, що, можливо, будуть доступні внутрішні води - лимани та річки, але тільки за умови, якщо там немає загрози та не було обстрілів. За словами голови Миколаївської ОВА, течії в морі та лиманах інколи виносять на берег небезпечні предмети навіть за 50 км від місця потрапляння їх у воду.

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За його словами, для повної очистки усіх українських пляжів може знадобитися до 70 років. Людські та матеріальні ресурси оцінити наразі неможливо.

"Дуже важко оцінити шкоду, завдану росіянами Чорному морю. Ми не можемо повністю знати, що вони там висипали", - підсумував Кім.

Росія знищує українську екологію

Російські загарбники перетворили Чорне та Азовське моря у плацдарм. З акваторій обидвох морів окупанти запускають ракети по мирних містах та застосовують тактику мінування. Через активність російських військових кораблів під загрозою зникнення опинилися чорноморські дельфіни. Польські та українські науковці дійшли висновку, що багато дельфінів та морських свиней загинули внаслідок травм, спричинених вибухами в Чорному морі.

Крім того, росіяни окупували 20 заповідників в Україні. Їх загарбники перетворюють на мисливські угіддя і парковку для власних танків.

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