Науковці перерахували основні причини.

Вчені з Польщі та України мають докази того, що чорноморські дельфіни знаходяться під загрозою зникнення через активність російських військових кораблів. Про це повідомляє Польське радіо з посиланням на результати дослідження, опубліковані в міжнародному журналі Biology Letters.

Зазначається, що перші повідомлення про мертвих дельфінів, яких викинуло на берег Чорне море, з'явилися відразу після початку війни в Україні.

Дослідження розпочалися в травні 2022 року і тривали три місяці.

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Згідно з результатами досліджень, дельфіни та морські свині гинуть під час військово-морських операцій з кількох причин. Багато з них загинули внаслідок травм, безпосередньо спричинених вибухами в Чорному морі. Джерелом численних вибухів стали міни, морський бій за острів Зміїний, а також обстріл росіянами Одеського порту.

Інші дельфіни гинуть від декомпресійної хвороби, оскільки вибухи змушують їх надто швидко підніматися на поверхню.

Серйозну загрозу, за даними вчених, також становлять і гідролокатори, якими користується флот. для виявлення підводних човнів, наведення торпед і зондування морського дна. "Чергові жертви війни в Україні – дельфіни та морські свині з Чорного моря. За нашими оцінками, лише за три місяці загинуло від 37 тис. до 48 тис. цих морських ссавців, результати нашого дослідження шокують", - зазначила професор Жешувського університету доктор Ева Венгжин.

Росія вбиває українську екосистему - що відомо

За даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів станом на лютий, за рік повномасштабної війни вже задокументовано понад 2,3 тис. злочинів проти природи. Майже 500 тис. га сьогодні під окупацією або перебувають у зоні бойових дій. 2,4 млн га лісів вже звільнені та потребують відновлення.

Всього збитки, завдані екологічній системі України внаслідок російської воєнної агресії, вже становлять 2 трлн грн без урахування шкоди на окупованих територіях.

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