За прогнозом спеціаліста, українцям не варто чекати аномально теплих зим.

Впродовж наступних 100 років клімат в Україні не зазнає серйозних змін.

Про це в коментарі 24 каналу розповів керівник відділу метеопрогнозів "Укргідрометцентру" Владислав Білик.

За його словами, погода в Україні дійсно поміняється, однак якихось абсолютно нових явищ спостерігатися не буде.

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"Найближчі 100 років нічого сильно не поміняється. Просто люди думають, що буде ще через 100 років. Тому за це так багато говорять", пояснив Білик.

Тобто хвилюватися за анормально теплі зими та аномальні температури українцям не варто. Однак дбати про екологію потрібно, адже процес зміни клімату вже почався.

Прогнози щодо зміни клімату

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда розповів, що середня температура повітря в Україні зростає. Однак це не означає, що в нас може взагалі зникнути зима. У зимовий період завжди будуть сніги та морози, однак їх може бути менше, ніж раніше.

Також Кульбіда вважає, що бойові дії в Україні не призведуть до появи аномалій.

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