Тепер вони у безпеці.

З харківського екопарку "Фельдман" евакуювали вісьмох кенгуру різних видів - дорослих і дитинчат.

Про евакуацію повідомив у Facebook засновник екопарку Олександр Фельдман.

"Цих кенгуру вдалося вивезти позавчора, тобто зараз вони вже в безпеці. Це дуже приємно, адже їхні вольєри, на жаль, неодноразово піддавалися обстрілу. Віримо, що тепер у них буде добре!"- написав Фельдман.

Зараз тварини знаходяться у волонтерів, їх готують до евакуації в більш безпечні міста.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти знову обстріляли територію зоопарку у Миколаєві.

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