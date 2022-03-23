Ракета потрапила на територію зоопарку.

Російські окупанти обстріляли територію зоопарк у Миколаєві.

Про це в Facebook повідомив директор зоопарку Володимир Топчій.

"Сьогоднішній "подарунок" від "захисників русского мира". Будьте ви прокляті!",- написав він.

Топчій також показав кадри зі снарядом, що прилетів на територію зоопарку.

7 березня під час обстрілу Миколаєва частина снарядів потрапила на Миколаївський зоопарк. Топчій повідомляв про попадання снарядів біля вольєрів тигрів і білої ведмедиці. Тварини не постраждали.

Раніше Європейська асоціація зоопарків і акваріумів (EAZA) зібрала понад 600 000 доларів на допомогу українським зоопаркам, постраждалим від вторгнення Росії.

Пожертви надійшли після того, як місцеві зоопарки, в тому числі Миколаївський зоопарк, розмістили в мережі прохання про допомогу.

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