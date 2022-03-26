Найбільше евакуйованих - з Маріуполя.

Із заблокованих міст за тиждень гуманітарними коридорами евакуйовано понад 37,6 тисячі людей.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Так, найбільше евакуйованих - з Маріуполя (26 477). У Запорізькій області евакуйовано було 699 людей, Київській - 9 488 людей, Луганській області - 972 людини.

На брифінгу в п'ятницю віце-прем'єрка - міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що спрацювали два гуманітарних коридори, евакуйовано 7 331 особу.

З Маріуполя до Запоріжжя власним транспортом доїхали 2 800 людей. Іще 4 тисячі маріупольців були централізовано евакуйовані з Бердянська автобусами. Також із Мелітополя Запорізької області до Запоріжжя евакуювали 531 особу.

Верещук наголосила, що на суботу, 26 березня, очікуються гуманітарні коридори для Маріуполя та населених пунктів Київської і Луганської областей.

Також раніше стало відомо, що російська армія примусово депортувала до російських фільтраційних таборів вже близько 6 тисяч маріупольців, аби використати їх як заручників для політичного тиску на Україну.

Примусово вивезеним до РФ українцям, які погоджуються працювати на окупантів, заборонено виїзд з місця перебування протягом 2 років.

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