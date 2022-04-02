Тварини жили в парку, який знаходився під обстрілами.

З харківського екопарку "Фельдман" евакуювали єдине в Україні сімейство тапірів.

Про це повідомив у Facebook засновник екопарку Олександр Фельдман.

Тварини залишалися на території парку, який постійно обстрілювали окупанти. Їх регулярно годували волонтери.

"Відповідаємо всім: Далма, Пінто і Доллі вивезені з небезпечної зони і відправлені в Полтавську область, де для них підготували тимчасовий будинок. Величезне спасибі нашим хоробрим волонтерам-рятувальникам, партнерам з Екопарку Ковалівка і численним нашим друзям, завдяки пожертвам яких ми можемо евакуювати тварин", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше з екопарку "Фельдман" евакуювали кенгуру різних видів - дорослих і дитинчат.

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