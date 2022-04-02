Понад 412 дітей постраждали з початку повномасштабного вторгнення РФ.

З початку повномасштабної війни в Україні загинули 158 дітей. Ще 254 отримали від ворожих дій окупантів поранення.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє Офіс генерального прокурора України.

"Понад 412 дітей постраждали в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ в нашу державу. З них 158 загинуло та понад 254 поранено. Ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих ворогом територіях. Зокрема у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей", - йдеться у повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Київській - 75, Донецькій - 71, Харківській - 56, Чернігівській - 46, Миколаївській - 31, Луганській - 31, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях.

Внаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджено 869 закладів освіти. 83 з них зруйновано повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Житомирській, Чернігівській областях та місті Київ. Крім того, пошкоджено понад 80 закладів для дітей, серед яких лікарні, музичні школи, спортивні та реабілітаційні заклади, молодіжні центри, бібліотеки тощо.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Генштабі ЗСУ заявили про активізацію російських військ у Придністров'ї.

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