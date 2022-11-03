Протягом останніх трьох місяців було зафіксовано щонайменше 30 підривів диких тварин.

Своїми діями на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції російські загарбники вбивають диких тварин.

Це відбувається через мінування периметру навколо атомної електростанції, повідомляє НАЕК "Енергоатом" у Telegram.

"Так, окупанти завдають шкоди не лише інфраструктурі захопленої Запорізької атомної електростанції, а й довкіллю і тваринам. Через мінування периметру навколо АЕС протягом останніх трьох місяців було зафіксовано щонайменше 30 підривів собак, лисиць та диких кабанів на закладених мінах", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Що відбувається на ЗАЕС

Як повідомляв УНІАН, 4 березня російські окупанти захопили ЗАЕС та місто-супутник Енергодар. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС, а її війська періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

На початку вересня на електростанцію прибула місія Міжнародного агентства з атомної енергії. У своєму звіті вони заявили про "негайну необхідність у тимчасових заходах" для уникнення аварії на ЗАЕС.

23 жовтня країни "Великої сімки" закликали Росію негайно повернути Україні повний контроль над ЗАЕС, а також вивести з неї свій персонал та війська.

31 жовтня стало відомо, що злочинна діяльності росіян на Запорізькій АЕС призводить до екологічної катастрофи.

Вас також можуть зацікавити новини: