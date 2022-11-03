Своїми діями на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції російські загарбники вбивають диких тварин.
Це відбувається через мінування периметру навколо атомної електростанції, повідомляє НАЕК "Енергоатом" у Telegram.
"Так, окупанти завдають шкоди не лише інфраструктурі захопленої Запорізької атомної електростанції, а й довкіллю і тваринам. Через мінування периметру навколо АЕС протягом останніх трьох місяців було зафіксовано щонайменше 30 підривів собак, лисиць та диких кабанів на закладених мінах", - йдеться у повідомленні.
Що відбувається на ЗАЕС
Як повідомляв УНІАН, 4 березня російські окупанти захопили ЗАЕС та місто-супутник Енергодар. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС, а її війська періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.
На початку вересня на електростанцію прибула місія Міжнародного агентства з атомної енергії. У своєму звіті вони заявили про "негайну необхідність у тимчасових заходах" для уникнення аварії на ЗАЕС.
23 жовтня країни "Великої сімки" закликали Росію негайно повернути Україні повний контроль над ЗАЕС, а також вивести з неї свій персонал та війська.
31 жовтня стало відомо, що злочинна діяльності росіян на Запорізькій АЕС призводить до екологічної катастрофи.