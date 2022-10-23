Країни G7 засудили викрадення посіпаками РФ керівництва та персоналу Запорізької АЕС.

"Велика сімка" (G7) закликала Росію негайно повернути Україні повний контроль над Запорізькою атомною електростанцією та вивести з неї свій персонал та війська.

Відповідна заява країн G7 поширена на сайті МЗС Німеччини.

У документі зазначається, що країни "Великої сімки" засуджують викрадення Росією керівництва Запорізької АЕС.

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"Ми засуджуємо неодноразові викрадення Росією керівництва та персоналу української АЕС і засуджуємо застосування інших форм тиску на український персонал, що залишається (на станції - УНІАН). Ці дії ще більше погіршують ядерну безпеку та захист ЗАЕС, не дозволяючи ключовому персоналу виконувати свої незамінні функції", - наголосили в G7.

"Ми закликаємо Росію негайно повернути повний контроль над ЗАЕС її законному суверенному власнику, Україні, вивести весь російський персонал з об’єкта та припинити будь-які спроби безрозсудно та небезпечно передати ЗАЕС під російське управління, що може ще більше поставити під загрозу її безпечну та надійну роботу", - йдеться далі у заяві.

Країни G7 наголошують також, що ніколи не визнають спроби Російської Федерації анексувати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.

"Будь-які такі спроби анексії є нікчемними та не мають юридичної сили. Ми підтверджуємо повний суверенітет України над усією її територією, включно з цим ядерним об’єктом. ЗАЕС і електроенергія, яку вона виробляє, належать Україні, і ми наголошуємо, що спроби Росії відключити станцію від української енергомережі неприйнятні. Ми рішуче наголошуємо, що ЗАЕС не має використовуватись для військових дій чи зберігання матеріальних засобів", - йдеться в заяві.

Що відомо про ситуацію на ЗАЕС - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, 4 березня російські окупанти захопили ЗАЕС та місто Енергодар. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола станції.

На початку вересня на прохання уряду України Міжнародне агентство з атомної енергії здійснило місію на захоплену окупантами електростанцію.

15 вересня Рада керуючих агентства, що складається з представників 35 держав-членів ООН, ухвалила резолюцію, у якій вимагає від Росії негайно припинити окупацію Запорізької АЕС.

Більшість країн світової спільноти, зокрема США та ЄC, закликають створити демілітаризовану зону навколо ЗАЕС.

Тим часом, російські окупанти продовжують обстріли станції, внаслідок чого пошкоджуються лінії електропередачі, що живлять енергоблоки. Як результат, енергоблоки тимчасово працюють на резервному пальному.

17 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що на Запорізькій АЕС перебуває 500 російських військових та військова техніка.

5 жовтня президент Росії Володимир Путін видав "указ" про привласнення Запорізької АЕС. Російська атомна корпорація "Росатом", представники якої перебувають на окупованій ЗАЕС, зареєструвала у Москві підприємство, яке планує управляти українською станцією.

6 жовтня під час зустрічі з Зеленським керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив, що рішення Путіна про "передачу" ЗАЕС у власність Росії є порушенням міжнародного права.

11 жовтня у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що окупанти примушують співробітників ЗАЕС підписувати контракти з "Росатомом" і застосовують до частини персоналу та їхніх родин "фільтраційні заходи".

10 жовтня, російські терористи викрали заступника генерального директора Запорізької АЕС із персоналу Валерія Мартинюка. 17 жовтня окупанти затримали та вивезли в невідомому напрямку начальника служби інформаційних технологій Запорізької АЕС Олега Костюкова та помічника генерального директора станції Олега Ошеку.

Довідка УНІАН. "Великою сімкою" називають міжнародний клуб урядів семи високорозвинених держав світу, до нього входять США, Канада, Японія, Великобританія, Німеччина, Франція та Італія.

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