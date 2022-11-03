Унаслідок ворожих обстрілів пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв'язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою.

Запорізька АЕС повністю знеструмлена через обстріли російських окупантів.

Пального для роботи дизель-генераторів залишається на понад два тижні, про це у своєму Telegram повідомляє НАЕК "Енергоатом".

"Через раш*стські обстріли Запорізька АЕС повністю знеструмлена. Вчора, 2 листопада 2022 року, в результаті раш*стських обстрілів пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв'язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою. О 23:04 станція перейшла в режим повного знеструмлення. Включились всі 20 дизель-генераторів. Наразі схема живлення власних потреб ЗАЕС оптимізована, залишено в роботі 9 дизель-генераторів. Енергоблоки 5 та 6 переводяться в холодний стан. Пального для роботи дизель-генераторів в режимі повного знеструмлення ЗАЕС залишається на 15 діб. Розпочався зворотний відлік часу", – йдеться у повідомленні.

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В "Енергоатомі" наголосили, що через окупацію станції і втручання представників Росатому в її роботу, можливості української сторони щодо підтримання ЗАЕС в безпековому режимі значно обмежені.

"Вчергове звертаємося до міжнародного співтовариства із закликом невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС, виведення з території станції та міста Енергодар усіх російських військових, та повернення Запорізької АЕС під повний контроль України заради безпеки всього світу!", – наголошують в "Енергоатомі".

Ситуація на Запорізькій АЕС – найважливіші новини

Як повідомляв УНІАН, 4 березня російські окупанти захопили ЗАЕС та місто-супутник Енергодар. Відтоді Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. Окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї. Через ворожі обстріли на АЕС вже не раз виникали проблеми з електропостачанням.

На початку вересня місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС, потім присутність місії було розширено. За результатами роботи у звіті місія заявила, що існує "негайна необхідність у тимчасових заходах" для уникнення аварії на ЗАЕС.

23 жовтня країни "Великої сімки" (G7) закликали Росію негайно повернути Україні повний контроль над ЗАЕС та вивести з неї свій персонал та війська.

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