Російські окупанти вже нанесли непоправну шкоду екології регіону.

Російські загарбники руйнують береги річки Молочна, чим скоюють екоцид біля Мелітополя. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

"Окупанти вчиняють екоцид поблизу Мелітополя - руйнують береги Молочної", - наголосив Федоров.

Зокрема, мер відзначив, що таким чином російські загарбники прикриваються "турботою" про екологію.

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"Насправді - планують використати води річки Молочна для наповнення зрошувальних каналів. Таке рішення може призвести до збільшення солоності води в Азовському морі і вплине на ґрунтові води", - відзначив Федоров.

За його словами, російські окупанти вже нанесли непоправну шкоду екології регіону, у тому числі, засмітили аграрні землі мінами та оборонними спорудами, влаштували полігони на землях Приазовськоого нацпарку та спустошили зрошувальні канали, підірвавши Каховську ГЕС.

"Екоцид на тимчасово окупованих територіях - це ще один злочин, за який ерефія має відповідати перед всім світом", - повідомив мер.

Екоцид, здійснюваний окупантами

Раніше голова Державного агентства розвитку туризму України Мар’яна Олеськів повідомила, що у Кремінній на Луганщині, яка станом на зараз окупована російськими військами, мав бути нацпарк. Тепер Кремінські ліси схожі на пекло: окопи, бліндажі та згорілі дерева.

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