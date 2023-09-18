Російські загарбники руйнують береги річки Молочна, чим скоюють екоцид біля Мелітополя. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram.
"Окупанти вчиняють екоцид поблизу Мелітополя - руйнують береги Молочної", - наголосив Федоров.
Зокрема, мер відзначив, що таким чином російські загарбники прикриваються "турботою" про екологію.
"Насправді - планують використати води річки Молочна для наповнення зрошувальних каналів. Таке рішення може призвести до збільшення солоності води в Азовському морі і вплине на ґрунтові води", - відзначив Федоров.
За його словами, російські окупанти вже нанесли непоправну шкоду екології регіону, у тому числі, засмітили аграрні землі мінами та оборонними спорудами, влаштували полігони на землях Приазовськоого нацпарку та спустошили зрошувальні канали, підірвавши Каховську ГЕС.
"Екоцид на тимчасово окупованих територіях - це ще один злочин, за який ерефія має відповідати перед всім світом", - повідомив мер.
Екоцид, здійснюваний окупантами
Раніше голова Державного агентства розвитку туризму України Мар’яна Олеськів повідомила, що у Кремінній на Луганщині, яка станом на зараз окупована російськими військами, мав бути нацпарк. Тепер Кремінські ліси схожі на пекло: окопи, бліндажі та згорілі дерева.