На зникнення озера імовірно вплинуло будівництво багатоповерхівки.

У Києві в районі Виноградар повністю висохло популярне серед жителів Синє озеро. Як зазначають у соцмережах, до обміління водойми могло призвести зведення багатоповерхівки, що вплинуло підземні води. Відповідний допис та фото розмітив на своїй сторінці у Facebook активіст Михайло Сторожук.

"Повністю висохло, загинуло Синє озеро на Виноградарі. Перлина району. Місце, де я виріс. Тут колись жили і розмножувалися болотяні черепахи, та безліч інших видів тварин... Екосистема знищена практично безповоротно. Озеро померло, так і не дочекавшись допомоги з бюджету міста, який нібито виділив його ще кілька років тому", - написав Сторожук.

Він додав, що на зникнення озера імовірно вплинуло будівництво багатоповерхівки.

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"Дуже шкода, бо життя своє озеро віддало за побудову страшної сірої багатоповерхівки, яку так і не довели до ладу. Однієї з багатьох багатоповерхівок міста... А озеро таке було одне, іншого такого немає і не буде", - пише він.

У коментарях користувачі зазначають, що, швидше за все, при будівництві були суттєво порушені підземні джерела. Також вимагають пояснень від Київської міської адміністрації та мера міста Віталія Кличка.

Озеро Синє - що про нього відомо

Синє - безстічне озеро на північно-західній околиці Києва, на захід від масиву Виноградар. З півночі до озера примикає Пуща-Водицький ліс. Озеро живиться ґрунтовими водами та атмосферними опадами.

У середині серпня голова КМДА Сергій Попко зазначав, що розподіл коштів на відновлення озера вже погоджено, готуються відповідні розпорядчі документи. Тоді він запевняв, що усі роботи та освоєння коштів будуть знаходитися під пильним контролем громадськості та екоактивістів Києва.

Екологічні злочини під час війни

У заповіднику "Куяльницький" на Одещині під час війни незаконно вирубали півтисячі дерев, завдавши збитків державі на понад 80 мільйонів гривень.

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