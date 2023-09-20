Незаконні рубки провели у нацпарку "Куяльницький", який є об’єктом природно-заповідного фонду.

У заповіднику "Куяльницький" на Одещині незаконно вирубали півтисячі дерев, завдавши збитків державі на понад 80 мільйонів гривень.

За інформацією прес-служби Одеської обласної прокуратури, у зв’язку з цим посадовцю філії "Ананьївське лісове господарство" держпідприємства "Ліси України" повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень.

За даними слідства, підозрюваний під час війни, у 2023 році, незаконно видав лісорубні квитки для проведення рубок на ділянках національного природного парку "Куяльницький", який є об’єктом природно-заповідного фонду.

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"Ці спеціальні дозволи надавалися без дотримання вимог законодавства. У такий спосіб на території лісництва філії зрубано понад 500 дерев різних порід та діаметрів", - йдеться у повідомленні.

Наразі до суду скеровано клопотання про обрання посадовцю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.

У прокуратурі наголошують, що керівник вказаного лісогосподарського підприємства знав, що указом президента України від 1 січня 2022 року створено національний природний парк "Куяльницький", до складу якого без вилучення увійшли окремі квартали Северинівського лісництва філії "Ананьївське лісове господарство" ДП "Ліси України".

У прес-службі додали, що у липні та серпні за позовами прокуратури суд скасував вказані лісорубні квитки та припинив рубку, яка мала проводитись до кінця 2023 року.

За даними Територіального управління Державного бюро розслідувань у Миколаєві, природний парк було створено на Одещині з метою збереження унікального природного фонду Куяльницького лиману.

"Проте директор лісгоспу, який входить до структури природного парку, свідомо розпочав незаконну вирубку дерев на території заповідника нібито для "оздоровлення" парку. Він видавав дозволи попри те, що на таких землях рубки можуть відбуватися лише після погодження з Міністерством екології та природних ресурсів із дотриманням відповідних лімітів, а також з дозволу Одеської ОДА", - розповіли в управлінні.

Як уточнили у ДБР, за цією схемою протягом березня-травня у природному парку було незаконно зрубано понад півтисячі дубів, ясенів та акацій. Збитки державі оцінені у понад 80 млн грн.

Повернення державі санаторію "Куяльник"

У лютому державі повернули санаторій "Куяльник" вартістю 1 млрд грн. У суді доведено, що приватне підприємство незаконно оформило право власності на приміщення санаторію площею понад 100 тис. кв. м.

Куяльник — бальнео- та грязьовий курорт, а також однойменний санаторій. Він розташований на березі Куяльницького лиману (Одещина). Це відомий грязьовий курорт, заснований у 1833 році. Його спеціалізація – лікування захворювання нервової системи, опорно-рухового апарату, судинної патології, жіночої та чоловічої статевих систем.

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