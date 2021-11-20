Зловмисниками виявились 27-річний та 28-річний жителі Татарбунарської ОТГ.

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська обл.) виявили двох браконьєрів, які ловили кефаль сітками.

Про це повідомляє Білгород-Дністровський районний відділ поліції.

Зазначається, що двох порушників виявили в районі 2-го км піщаного пересипу Тузлівських лиманів.

Зловмисники – 27-річний та 28-річний жителі Татарбунарської ОТГ – сітками виловлювали кефаль. У браконьєрів вилучили заборонені знаряддя лову, човни, рибальські костюми та 110 рибин.

За підрахунками Держрибагентства, чоловіки завдали державі близько 70 тис. грн збитків.

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Відомості за фактом незаконного зайняття рибним промислом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 249 Кримінального кодексу України. Правопорушникам загрожує штраф від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років.

"Тузлівські лимани" - національний природний парк, розташований на території Одеської області. Створений 1 січня 2010 року. Площа — 27 865 га. Загальна площа водних дзеркал водойм – 206 кв. км. Система озер, розташованих у парку, має статус водно-болотних угідь міжнародного значення, згідно Рамсарської конвенції, з особливим охоронним режимом.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області затримали двох браконьєрів, які наловили кефалі на 1 млн грн.

Автор: Лариса Козова