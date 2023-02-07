Приватне підприємство протиправно оформило право власності на приміщення санаторію площею понад 100 тис. кв. м.

За позовом прокуратури суд повернув у державну власність майно об’єднання санаторно-курортних закладів на курорті "Куяльник" вартістю близько 1 млрд гривень.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області, у суді було доведено, що приватне підприємство протиправно оформило право власності на приміщення санаторію площею понад 100 тис. кв. м. Прокурори звернулися до суду, проте у задоволенні позову прокурора було відмовлено.

"Але Південно-західний апеляційний господарський суд скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нове рішення, яким визнав незаконними та скасував рішення реєстраторів, визнав право власності за державою в особі Фонду державного майна України. Прокуратура забезпечує виконання рішення суду". – повідомила прес-служба.

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Що відомо про курорт Куяльник

Санаторій ім. Пирогова, відомий як "Куяльник", розташований на березі Куяльницького лиману (Одещина). Це відомий грязьовий курорт, заснований в 1833 році. Його спеціалізація - захворювання нервової системи, опорно-рухового апарату, судинна патологія тощо.

В 2021 році на території Лиманського, Біляївського та Іванівського районів області створили національний природний парк "Куяльницький". Кабінет міністрів схвалив відповідний проект указу президента України без обговорень.

В 2018 році Верховна Рада ухвалила рішення про надання Куяльницькому лиману статусу курорту державного значення.

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