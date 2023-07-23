Невідомі порубали дуби, клени та акації.

Черговий випадок незаконної вирубки лісів зафіксували на Одещині. У національному природному парку "Тузлівські лимани" знищено понад сотню дерев.

Як повідомляє адміністрація парку, його служба державної охорони провела рейд, щоб обстежити певну частину лісового урочища "Лебедівка".

Співробітники парку виявили масові порубки дерев. Всього знищено 107 дерев різного діаметру: 34 дуба звичайного, 42 клена та 31 акацію. На місце події інспектори викликали поліцію для фіксації злочину.

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Охоронці запрошували до участі у рейді представників первинного природокористувача лісу – Тузлівського лісництва філії "Ізмаїльське лісове господарство", але від спільного обстеження території вони відмовились.

Браконьєрство у національному природному парку "Тузлівські лимани"

Через браконьєрство у національному природному парку "Тузлівські лимани" вже мали місце кілька гучних скандалів.

Наприклад, у 2021 році невідомі там влаштували підпал вагончика, у якому перебували інспектори заповіднику. За даними адміністрації заповідника, перед підпалом вагончик було зламано, майно інспекторів згоріло. Люди бачили, що до нього під'їжджав автомобіль, у якому були дві людини, які є паліями.

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