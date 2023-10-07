Автори доповіді відзначили, що 95% втекли від ураганів і повеней.

За п'ять років (з 2016 по 2021 роки) 43 млн дітей вимушено покинули свої будинки через стихійне лихо, таких як урагани, повені, посухи та пожежі.

Автори звіту Дитячого фонду ООН (UNICEF), який охопив ситуацію в 44 країнах, стверджують, що дітей та їхні сім'ї проганяють з домівок зміни клімату, передає Бі-бі-сі. "Ці цифри еквівалентні тому, якщо б щодня 20 тис. дітей покидали свої будинки", - прокоментувала одна з авторів доповіді Лора Хілі.

Більше половини цих дітей живуть в Індії, Китаї та Філіппінах. Також найбільш постраждалими виявилися країни Африканського Рогу і невеликі острівні держави Карибського басейну.

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Автори доповіді відзначили, що 95% втекли від ураганів і повеней. При цьому експерти підкреслюють, що багато хто з цих дітей могли пережити евакуацію більше одного разу.

У своєму звіті ООН попередила, що в міру нагрівання планети ще 100 млн дітей будуть вимушено переселятися з рідних місць в наступні 30 років.

Глава департаменту UNICEF з моніторингу міграції та біженців Верена Кнаус зазначила, що цифри можуть виявитися набагато вищі, тому що у фахівців немає повних даних. "У випадках посухи часто не вдається порахувати, скільки дітей покинуло домівки саме з цієї причини. Системи моніторингу дітей-біженців у деяких районах недосконалі", - пояснила вона.

Як зазначили фахівці, 43 млн переміщених дітей - це лише верхівка айсберга. Зміни клімату вже запустили процеси, які йдуть повільно, і їх результати ще не видно, але вони можуть бути катастрофічними.

У UNICEF вважають, що найголовніша умова для того, щоб дітям не доводилося тікати зі своїх домівок – боротьба зі змінами клімату.

Зміни клімату

Експерти вже давно висловили тривогу з приводу глобального потепління. Вони передбачили, що катаклізми, викликані зміною клімату вплинуть на якість життя майже всього населення планети.

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