Особливу тривогу науковців викликає те, що підвищені температури збережуться ще кілька місяців.

Цей рік може стати найспекотнішим з 1940 року. Зміна клімату у поєднанні з погодними катаклізмами, які нагрівають поверхневі води у східній та центральній частині Тихого океану, сприяли останнім рекордним температурам.

Про це повідомила Служба зі зміни клімату Євросоюзу "Коперник", передає Reuters. Зокрема, результати дослідження служби, засновані на даних, починаючи з 1940 року, показали, що середня глобальна температура в січні-вересні була на 0,52 градуса Цельсія вищою, ніж в середньому за базисний період 1991-2020 років.

"Особливу тривогу викликає те, що Ель-Ніньо (кліматичне явище, що викликає сильну спеку - ред.) все ще розвивається, і тому ми можемо очікувати, що рекордні температури триватимуть ще кілька місяців, що матиме каскадний вплив на навколишнє середовище і людство", - сказав генсекретар Всесвітньої Метеорологічної Організації Петтері Таалас.

Відео дня

Раніше, за даними "Коперника", 2020 і 2016 роки були найспекотнішими роками за всю історію спостережень.

Глобальне потепління

Це літо виявилося найспекотнішим у північній півкулі, а рік на даний момент є другим найспекотнішим роком за всю історію після 2016 року. При цьому, за даними досліджень, майже все населення Землі відчуло на собі підвищення температури з червня по серпень в результаті зміни клімату.

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