Аналізи крові, взяті дослідниками, показали значно більше ознак зараження одним із п'яти вірусів, бактерій або паразитів.

У білих ведмедів зростає ризик зараження вірусами, на які вони рідше хворіли ще 30 років тому. Як показало нове дослідження, це пов'язано з потеплінням в Арктиці.

Нова робота вчених дала змогу зрозуміти, як хвороби білих ведмедів можуть бути пов'язані зі зменшенням кількості арктичного льоду, пише Бі-бі-сі. Зокрема, вчені вивчили аналізи крові ведмедів у Чукотському морі, зібрані в період з 1987 по 1994 рік, потім взяли три нові в період з 2008 по 2017 рік.

Так, нещодавні аналізи крові показали значно більше ознак зараження одним із п'яти вірусів, бактерій або паразитів. Дослідники перевірили кров ведмедів на п'ять різних патогенів.

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Фахівець із дикої природи Керін Роде з Геологічної служби США розповіла, що "в місцях проживання білих ведмедів кількість льоду значно скоротилася, а землекористування збільшилося".

"Тому ми хотіли дізнатися, чи змінився вплив цих патогенів - особливо деяких із них, які, як ми думаємо, передусім зустрічаються на суші", - деталізувала вона.

Як зазначили фахівці, тільки за пробами крові важко сказати, як ці віруси і бактерії позначилися на здоров'ї тварин. При цьому Роде висловила думку, що така ситуація свідчить про зміни у всій арктичній екосистемі.

Роде пояснила, що білі ведмеді перебувають на вершині харчового ланцюжка: "Дослідження показало, що вони піддаються впливу деяких патогенів здебільшого через здобич. Тому те, що ми побачили у змінах впливу патогенів на білих ведмедів, свідчить про зміни, яких зазнають й інші тварини".

Білі ведмеді

У США білі ведмеді перебувають під загрозою зникнення. Науковці зазначали, що найбільшу загрозу їхньому майбутньому становить триваюча втрата середовища існування - арктичного льоду, з якого вони полюють.

Дослідження з використанням камер-нашийників на ведмедях показали, що через зникнення арктичної криги вони проводять дедалі більше часу на суші та голодують.

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