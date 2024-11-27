Ключовим фактором стало активне використання грунтових вод.

Людство примудрилося змінити нахил обертання Землі, що впливає зокрема і на зміни клімату. Це стало наслідком інтенсивного викачування підземних вод для побутових і технічних потреб сучасної цивілізації, пише Earth.com.

Менш ніж за два останні десятиліття відкачування підземних вод змістило вісь обертання Землі приблизно на 80 см, підрахували вчені Сеульського національного університету.

"Наше дослідження показує, що серед причин, пов’язаних із кліматом, перерозподіл ґрунтових вод насправді найбільше впливає на дрейф полюса обертання", — сказав геофізик Кі-Веон Со.

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Підземні води заповнюють простір у ґрунті, піску та гірських породах. Вони походять від дощу та інших опадів, які вбираються в землю, поступово спускаючись до так званого водоносного горизонту.

Люди покладаються на підземні води для різноманітних основних потреб. Багато людей використовують її як основне джерело питної води, особливо в сільській місцевості, де поверхнева вода недоступна.

Фермери залежать від ґрунтових вод для зрошення сільськогосподарських культур, що гарантує продовження виробництва продуктів харчування навіть за недостатньої кількості дощу. Крім того, промисловість використовує підземні води для виробничих процесів і систем охолодження.

Дослідження, в рамках якого були проаналізовані дані з 1993 по 2010 рік, показало, що викачування 2150 гігатонн підземних вод спричинило зміщення нахилу Землі.

Окрім впливу на нахил і обертання нашої планети, відкачування ґрунтових вод створює тривожну картину щодо зміни клімату.

"Я дуже радий знайти незрозумілу причину дрейфу полюса обертання. З іншого боку, як мешканець Землі та батько, я стурбований і здивований тим, що відкачування ґрунтових вод є ще одним джерелом підвищення рівня моря", — сказав Со.

Нові відкриття про відкачування підземних вод відкривають нові двері для нашого розуміння зміни клімату та нашої здатності діяти, кажуть вчені.

Інші новини науки і клімату

Як писав УНІАН, за 10 років запаси прісної води на Землі значно скоротилися. Це може призвести до зростання злиднів, голоду, конфліктів і захворювань через використання забруднених джерел води, зазначають учені.

Також ми розповідали, що за останні 6 років швидкість вітрів атлантичних штормів зросла на 29 км/год. Кліматологи пояснили, що це пов'язано з потеплінням вод в океані, що збільшує частоту і потужність ураганів.

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