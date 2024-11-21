Урагани підживлюються теплом води, що посилює їхню руйнівну міць.

Кліматичні зміни посилюють урагани по всьому світу, такого висновку дійшли вчені.

За словами вчених, за останні шість років швидкість вітрів атлантичних штормів зросла на 29 км/год. Кліматологи пояснили, що це пов'язано з потеплінням океанських вод, яке збільшує частоту і потужність ураганів, пише BILD.

Дослідження, опубліковане в журналі Environmental Research: Climate, показало, що з 2019 по 2023 роки чотири десятки ураганів піднялися на одну категорію за шкалою Саффіра-Сімпсона через зростання швидкості вітрів.

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Температура води в Атлантичному океані зросла на 2-3 градуси Цельсія, а місцями навіть до 4 градусів. Як пояснив кліматолог Деніел Гіффорд, провідний автор дослідження, урагани підживлюються теплом води, що посилює їхню руйнівну міць. Він зазначив, що ураган п'ятої категорії завдає приблизно в 400 разів більше шкоди, ніж ураган першої категорії.

Серед найбільш руйнівних ураганів цього року вчені назвали Берил, Хелен і Мілтон, які посилилися на 26-39 км/год через зміни клімату.

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США повідомило, що зміни клімату також впливають на взаємодію ураганів один з одним, як це було у випадку з ураганом Мілтон, який спричинив серію торнадо.

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