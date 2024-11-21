Кліматичні зміни посилюють урагани по всьому світу, такого висновку дійшли вчені.
За словами вчених, за останні шість років швидкість вітрів атлантичних штормів зросла на 29 км/год. Кліматологи пояснили, що це пов'язано з потеплінням океанських вод, яке збільшує частоту і потужність ураганів, пише BILD.
Дослідження, опубліковане в журналі Environmental Research: Climate, показало, що з 2019 по 2023 роки чотири десятки ураганів піднялися на одну категорію за шкалою Саффіра-Сімпсона через зростання швидкості вітрів.
Температура води в Атлантичному океані зросла на 2-3 градуси Цельсія, а місцями навіть до 4 градусів. Як пояснив кліматолог Деніел Гіффорд, провідний автор дослідження, урагани підживлюються теплом води, що посилює їхню руйнівну міць. Він зазначив, що ураган п'ятої категорії завдає приблизно в 400 разів більше шкоди, ніж ураган першої категорії.
Серед найбільш руйнівних ураганів цього року вчені назвали Берил, Хелен і Мілтон, які посилилися на 26-39 км/год через зміни клімату.
Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США повідомило, що зміни клімату також впливають на взаємодію ураганів один з одним, як це було у випадку з ураганом Мілтон, який спричинив серію торнадо.
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