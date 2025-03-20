Президент США Дональд Трамп пригрозив ввести мита на європейське вино, шампанське та інші спиртні напої, якщо ЄС застосує торговельні обмеження на американські товари. Провідні виробники вина в Європі можуть зіткнутися з непомірними витратами.
Видання Associated Press пише, що Італія, Франція та Іспанія входять до п'ятірки найбільших експортерів вина в США.
Габріель Пікар, який очолює Французьку федерацію експортерів вин і спиртних напоїв, заявив, що 200%-е мита стануть "ударом молота" для французької промисловості, чий експорт вина і спиртних напоїв у США становить 4,3 мільярда доларів на рік.
В Італії винна індустрія закликає до спокою, сподіваючись, що учасники переговорів у Брюсселі та Вашингтоні зможуть втихомирити зростаюче торгове протистояння.
США - найбільший винний ринок Італії, обсяг продажів якого за останні 20 років збільшився втричі. Минулого року експорт зріс майже на 7% і склав понад 2,2 мільярда доларів.
За словами П'єро Мастроберардіно, віце-президента національної асоціації виноробів Federvini, завдяки високим продажам у ресторанах високого класу американський ринок важко замінити.
У січні американські партнери Мастроберардіно з імпорту збільшили замовлення приблизно на 20%, передбачаючи можливі мита Трампа. Але збільшення замовлень не зможе надовго компенсувати вплив мит, особливо таких високих, сказав він.
Виробники вина та експерти галузі в Іспанії поділяють побоювання з приводу майбутніх мит.
За даними торгової групи, торік Іспанія була четвертим за величиною експортером вина в США за обсягом продажів і сьомим за обсягом. Минулого року експорт іспанського вина в США зріс на 7%. За даними торгової групи, на виноробну галузь припадає близько 2% від загального обсягу економічного виробництва країни.
Для іспанських виробників кави загроза введення американських мит особливо актуальна. США є другим ринком для ігристого вина, яке може бути вироблене тільки в Іспанії.
Мита Трампа - останні новини
Президент США Дональд Трамп пригрозив Європі ввести мита на імпорт сталі та алюмінію в розмірі 25%. У відповідь ЄС оголосив про мита на американські товари в розмірі 28,33 мільярда доларів.
При цьому французьке шампанське та італійський сир парміджано - одні з європейських делікатесів, які опиняться під ударом, якщо Трамп введе мита на імпорт з ЄС.