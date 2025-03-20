США є одним із найбільших ринків для європейського вина.

Президент США Дональд Трамп пригрозив ввести мита на європейське вино, шампанське та інші спиртні напої, якщо ЄС застосує торговельні обмеження на американські товари. Провідні виробники вина в Європі можуть зіткнутися з непомірними витратами.

Видання Associated Press пише, що Італія, Франція та Іспанія входять до п'ятірки найбільших експортерів вина в США.

Габріель Пікар, який очолює Французьку федерацію експортерів вин і спиртних напоїв, заявив, що 200%-е мита стануть "ударом молота" для французької промисловості, чий експорт вина і спиртних напоїв у США становить 4,3 мільярда доларів на рік.

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В Італії винна індустрія закликає до спокою, сподіваючись, що учасники переговорів у Брюсселі та Вашингтоні зможуть втихомирити зростаюче торгове протистояння.

США - найбільший винний ринок Італії, обсяг продажів якого за останні 20 років збільшився втричі. Минулого року експорт зріс майже на 7% і склав понад 2,2 мільярда доларів.

За словами П'єро Мастроберардіно, віце-президента національної асоціації виноробів Federvini, завдяки високим продажам у ресторанах високого класу американський ринок важко замінити.

У січні американські партнери Мастроберардіно з імпорту збільшили замовлення приблизно на 20%, передбачаючи можливі мита Трампа. Але збільшення замовлень не зможе надовго компенсувати вплив мит, особливо таких високих, сказав він.

Виробники вина та експерти галузі в Іспанії поділяють побоювання з приводу майбутніх мит.

За даними торгової групи, торік Іспанія була четвертим за величиною експортером вина в США за обсягом продажів і сьомим за обсягом. Минулого року експорт іспанського вина в США зріс на 7%. За даними торгової групи, на виноробну галузь припадає близько 2% від загального обсягу економічного виробництва країни.

Для іспанських виробників кави загроза введення американських мит особливо актуальна. США є другим ринком для ігристого вина, яке може бути вироблене тільки в Іспанії.

Мита Трампа - останні новини

Президент США Дональд Трамп пригрозив Європі ввести мита на імпорт сталі та алюмінію в розмірі 25%. У відповідь ЄС оголосив про мита на американські товари в розмірі 28,33 мільярда доларів.

При цьому французьке шампанське та італійський сир парміджано - одні з європейських делікатесів, які опиняться під ударом, якщо Трамп введе мита на імпорт з ЄС.

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