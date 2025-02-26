Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив запровадити 25-відсоткові мита на імпорт з ЄС. Очільник Білого дому розкритикував блок, заявивши, що він "був створений для того, щоб нашкодити Сполученим Штатам".
"Ми прийняли рішення, і ми оголосимо його дуже скоро. Загалом це буде 25 відсотків, і це стосуватиметься як автомобілів, так і всього іншого", – наводить слова Трампа Financial Times.
Заяви американського президента підвищують ймовірність широкої трансатлантичної торговельної війни, акцентують журналісти. І такі процеси можуть зашкодити як американській, так і європейській економіці. Крім того, імовірна торговельна війна може завдати більшої шкоди дипломатичним зв'язкам між західними союзниками.
Європейська комісія вже пригрозила відплатою, якщо Трамп запровадить мита. Там заявили, що ЄС "рішуче і негайно відреагує на невиправдані бар'єри для вільної і справедливої торгівлі".
Окремо Трамп готується запровадити 25-відсоткові мита на товари з країн-сусідів Штатів – Канади та Мексики. У Білому домі повʼязують це з намаганням приборкати нелегальну імміграцію та контрабанду фентанілу через їхні кордони.
Митна політика Трампа
На початку своєї другої каденції Трамп вже оголошував про запровадження мит проти Китаю, Мексики і Канади. Тоді в контексті країн-сусідів йшлося про 10%, проте після розмов з лідерами Канади і Мексики очільник Білого дому відклав таке рішення.
Також Трамп запровадив 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію, аби захистити політично важливі галузі американської промисловості.
Під "каток" потрапила і Україна – Трамп вважає, що "імпорт сталевих виробів з України загрожує завдати шкоди національній безпеці, і визначив, що необхідно скасувати тимчасове звільнення для імпорту сталевих виробів та похідних виробів із сталі з України".