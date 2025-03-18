Європейські компанії вважають, що Європі потрібно стати більш незалежною в технологічному плані від США та інших країн.

Близько 100 європейських компаній і лобістських груп, включно з гігантами оборонної промисловості Airbus і Dassault, закликали Єврокомісію вжити заходів зі стимулювання розвитку технологій, вироблених у Європі, щоб континент став менш залежним від США, з якими почалося торговельне протистояння. Про це повідомляє Рolitico.

Відповідного листа було надіслано президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та голові з питань технологій, суверенітету, безпеки та демократії Хенні Вірккунен. Його, окрім Airbus та Dassault, підписали французький державний інвестиційний банк Bpifrance, компанії Scaleway, OVHCloud, Nextcloud, France Digital, European Digital SME Alliance і Connect Europe, а також невеликі європейські технологічні компанії Proton і Ecosia.

"Європі необхідно стати більш незалежною в технологічному плані на всіх рівнях її критичної цифрової інфраструктури", - йдеться в заяві.

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Автори вважають, що вимога до урядів купувати європейську продукцію збільшить попит на вітчизняні технології, а суверенний інфраструктурний фонд має підтримувати інвестиції в більш капіталомісткі галузі, зокрема, мікрочіпи і квантові технології.

Уточнюється, що на тлі швидкого погіршення відносин між ЄС і США промислова база Європи наражається на істотні ризики. За даними видання, Європа дуже залежить від американських технологій. Європейські дані здебільшого зберігаються в хмарних сервісах США, а компанії Amazon, Microsoft і Google займають понад дві третини європейського ринку. На континент припадає лише 10% світового ринку мікрочіпів. А нещодавно американські компанії, такі як OpenAI, посіли лідируючі позиції у сфері штучного інтелекту.

Автори листа зазначили, що Єврокомісії необхідно мобілізувати вітчизняну промисловість для реалізації загальноконтинентальної стратегії. Це, на їхню думку, забезпечить Європу власними альтернативними технологіями у вищевказаних секторах.

"Я не думаю, що мета полягає в тому, щоб бути повністю незалежними від США або решти світу, проте потрібно принаймні мати якісь активи, щоб ми могли хоча б вести переговори", - пояснив один із підписантів, гендиректор Nextcloud Франк Карлічек.

Криза у відносинах між ЄС і США

З приходом до влади президент США Дональд Трамп пригрозив Європі запровадити мита на імпорт сталі та алюмінію в розмірі 25%. У відповідь ЄС оголосив про мита на американські товари в розмірі 28,33 мільярда доларів.

Ба більше, на тлі зближення Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним і погрозами з його боку вивести США з НАТО європейські країни підтримали значне збільшення видатків на оборону і зміцнення технологічної та промислової бази.

За даними Financial Times, тепер країнам ЄС доведеться затягнути паски збільшити витрати на оборону за рахунок скорочення витрат на систему соціального забезпечення.

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