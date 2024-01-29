Уряд ухвалив відповідну постанову.

За порушення правил експорту агропродукції до деяких країн Євросоюзу підприємців на 6 місяців позбавлятимуть верифікації.

Як повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України, міністр агрополітики Микола Сольський під час онлайн-зустрічі зі своїм болгарським колегою Кирилом Ватєвим заявив, що Уряд ухвалив постанову, згідно з якою удосконалюються правила експорту окремих видів сільськогосподарської продукції, щоб запобігти зловживанням.

"Відтепер підприємство може бути виключене із переліку верифікованих суб’єктів агропромислового комплексу, якщо від Болгарії, Румунії, Словаччини, Угорщини чи Польщі надійде інформація, що продукція, завантажена для транзиту через ці країни, насправді залишилася в одній із цих країн", – повідомив міністр.

Наприклад, за його словами, якщо згідно з документами, соняшник їхав до Греції, але був проданий у Болгарії, то підприємець буде виключений з переліку верифікованих суб’єктів агропромислового комплексу. І повторно подати заяву на включення до переліку верифікованих суб’єктів зможе не раніше, ніж через шість місяців після виключення.

Ватєв підтримав рішення українського Уряду, зазначивши що воно сприятиме ефективній співпраці між країнами.

Аграрні відносини України із сусідніми країнами

В середині січня міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини закликали Єврокомісію запровадити імпортне мито на зерно з України.

До того на кордонах України з Румунією та Польщею страйкували перевізники та фермери. Румунські аграрії перекривали рух для вантажівок на пунктах пропуску "Сірет" та "Вікову-де-Сус", вони скаржилися на український імпорт.

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